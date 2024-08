De Gea colpo Fiorentina nel valzer dei portieri in Serie A

David de Gea è il nuovo portiere della Fiorentina, chiesto e scelto dal tecnico Raffaele Palladino che aveva bisogno di un numero uno con caratteristiche differenti da quelle di Terracciano. Voleva qualcuno capace di far ripartire l'azione della squadra viola e ha avuto de Gea, classe 1990, svincolato dal Manchester United. Per lui contratto annuale da 2 milioni di euro netti con opzione per una seconda stagione se le cose andranno bene anche dal punto di vista della tenuta fisica.

In Serie A c'è un discreto giro di portieri. Lo sbarco di de Gea a Firenze libera Terracciano che va al Monza dove Di Gregorio non era ancora stato sostituito; la trattativa per portare in Brianza Keylor Navas si era infatti arenata al momento delle firme e così Galliani ha dovuto aspettare che si sistemassero altre pedine per trovare il suo estremo difensore.

A Napoli, invece, è in discussione la posizione di Meret. Non ha convinto fino in fondo Conte e la piazza non lo ama tantissimo nonostante sia stato il portiere dello storico scudetto.

