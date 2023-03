Le Idi di marzo delle banche: similitudini e differenze tra la crisi 2008 e quella di oggi

Le Idi di marzo del sistema bancario internazionale. Giorni maledetti. Non solo per quello che sta succedendo in queste ore ma anche per un precedente tanto illustre quanto angosciante. . Quanto successo a partire dal 17 marzo 2023 ricorda molto da vicino il 17 marzo 2008, Un accostamento da brividi. Una ricorrenza angosciante. Vediamo perché.

La crisi del 2008 e la miopia su Lehman Brothers

A metà marzo di quindici anni fa emergeva l'insolvenza della Bear Stearns, una banca d'investimento poco nota a livello globale. Esattamente come poco note fino a dieci giorni fa erano Svb o First Republic Bank. Il fallimento di Bear Stearns era il primo segnale di sofferenza provocato da mutui subprime. Vale a dire quella trovata velenosa che aveva consentito alle banche di concedere mutui immobiliari a soggetti che ben difficilmente avrebbero onorato il debito. Fatta l'operazione i mutui venivano cartolarizzati e venduti sul mercato. In questo modo la banca si liberava dell'impegno e gli investitori si facevano allettare dagli alti rendimenti. Nel frattempo i prezzi degli immobili salivano mettendo le basi alla consueta bolla immobiliare.