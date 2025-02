Collisione tra porterei e mercantile, la Marina Usa apre un'inchiesta. Intatti i reattori nucleari.

Incidente senza gravi conseguenze per la portaerei statunitense Uss Harry S. Truman (CVN-75),ammiraglia dell'omonimo Carrier Strike Group, entrata in collisione con la motonav Besiktas-M ierimercoledì sera verso le 23:45 vicino a Port Said, Egitto, nel Mar Mediterraneo. La Truman non ha subitoallagamenti e nessuno dell'equipaggio (circa 5.800 persone tra marinai e avieri), ha riportato ferite, cosìcome nessun aeroplano posizionato sul ponte è stato danneggiato. Lo ha affermato in una dichiarazioneil comandante Tim Gorman, portavoce della Sesta flotta. Gli impianti di propulsione, ovvero i due reattorinucleari che alimentano di vapore le caldaie, del tipo A4W, ognuno di potenza 194 megawattora, nonsono stati interessati dall'evento, mentre alcuni danni sono stati fatti sopra la linea di galleggiamentodella portaerei. Una commissione è già al lavoro per determinare le cause dell'evento, poiché da quantosi può ricostruire dalla traccia della Besiktas sui siti di sicurezza della navigazione (Ais), questa avevaappena attraversato il Canale di Suez ed era diretta al porto di Costanza, in Romania, sul Mar Nero. Sitratta di un mercantile lungo più di 167 metri con una portata lorda di 53.000 tonnellate, ma non è chiarochi sia il proprietario armatore e chi gestisca la nave. La Uss Truman è una portaerei della classe Nimitzentrata in servizio il 25 luglio 1998 e costata quasi 5 miliardi di dollari, ha un dislocamento prossimo alle100.000 tonnellate e dimensioni quasi doppie rispetto all'altra nave, ovvero è lunga 333 metri e larga 77.L'Ammiraglia e il cacciatorpediniere Uss Jason Dunham (DDG-109) hanno fatto scalo a U.S. NavalSupport Activity Souda Bay, in Grecia, la scorsa settimana. Port Said, Egitto, si trova sulla puntasettentrionale del Canale di Suez, dove sfocia nel Mar Mediterraneo. La posizione della portaereisuggerisce che stesse ritornando nel Mar Rosso, mentre non è chiaro se al momento dell'incidente ilJason Dunham stesse navigando vicino all'ammiraglia. Per la Bekitas-M c'è invece un precedente: lanave era precedentemente entrata in collisione con la Common Spirit nell'agosto 2016 nella cittàportuale di Chittagong, in Bangladesh, secondo quanto riportato dal sito di tracciamento delle navi VesselTracker. L'ultima collisione nota tra una portaerei e una nave mercantile risale al 22 luglio 2004, quandol'ex Uss John F. Kennedy (CV-67) entrò in collisione con un piccolo Dhow (una tradizionale barca arabacon una o più vele latine), nel Golfo Persico durante operazioni notturne con decollo degli elicotteri. Dopoun'indagine della Marina il comandante della portaerei fu sollevato dall'incarico.