Quando Panorama (due anni fa) denunciava lo scandalo del Franchi rifatto con i soldi del Pnrr

E' giusto ristrutturare uno stadio di calcio con i soldi (pubblici) del Pnrr? La domanda che la Commissione europea si è posta nelle ultime ore e che rischia di stralciare la posizione del Franchi dall'elenco delle opere finanziate dall'Europa, una perdita di 55 milioni di euro che costringerebbe Governo e Comune di Firenze a correre ai (costosissimi) ripari, Panorama.it se l'era posta all'inizio di questa storia.

LA DENUNCIA DI PANORAMA NELL'APRILE 2021: NO A COMMISSO, IL FRANCHI RISTRUTTURATO CON SOLDI PUBBLICI

Era il 29 aprile 2021. In un articolo veniva ricostruita la vicenda stigmatizzando il fatto, tutto italiano, di un sistema che rifiutava la proposta di Rocco Commisso, patron e presidente della Fiorentina, di fare di tasca sua investendo 300 milioni di euro a patto di avere flessibilità negli interventi. Impossibile, si disse allora, a causa dei vincoli su un'opera risalente agli anni Trenta del Novecento. E impossibile per Commisso anche tentare strade diverse per dare al suo club una casa moderna e di proprietà, a spese proprie: veti, problemi burocratici e costi sempre in salita quasi come per costringerlo a restare al Franchi senza, però, poter fare di testa sua.

Sono trascorsi due anni. Oggi la Commissione europea ha chiesto di verificare la compatibilità del finanziamento con gli obiettivi del Pnrr. La storia non è ancora finita e nemmeno il sospetto di aver fatto per l'ennesima volta una brutta figura...