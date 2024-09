Chelsea, rosa costosa senza risultati. La classifica delle italiane

Il Chelsea stenta a decollare e viene da stagioni deludenti, ha una rosa extralarge che mette in difficoltà il suo tecnico, l'italiano Enzo Maresca, non piace ai suoi tifosi eppure ha un primato. Poco invidiabile. E' la squadra al mondo che ha speso di più per mettere insieme il gruppo di giocatori messi a disposizione dell'allenatore. Comanda la classifica stilata dal Cies e lo fa affermandosi non solo sul resto d'Europa ma anche nella competizione interna della ricchissima Premier League. La rosa dei Blues è costata tutta insieme 1,256 miliardi di euro: una montagna di denaro che non ha prodotto fin qui i risultati sperati.

Nella Top10 della graduatoria ci sono ben 7 team inglesi. Non è una sorpresa, solo la conferma della disparità sempre più accentuata nella capacità di spesa dei club della Premier League rispetto al resto della concorrenza. Un gap che non si arresta e che sta minando alla base la concorrenza nel Vecchio Continente dove solo poche multinazionali del pallone possono permettersi di tenere il passo. La Serie A è marginale. C'è solo la Juventus (10°) nelle zone alte della classifica. Siccome le ultime due stagioni hanno portato ottimi riscontri nelle coppe bisogna concludere che i nostri dirigenti, spesso criticati, hanno saputo far fruttare bene i soldi investiti.

LA CLASSIFICA DELLE 10 ROSE PIU' COSTOSE NEL MONDO

Ecco la graduatoria completa della Top10. In testa che il già citato Chelsea (1.263 milioni di euro) che precede Manchester United (1.038) e Manchester City (1.017). E' particolare che anche i Red Devils stiano attraversando uno dei periodi peggiori dal punto di vista sportivo della loro storia recente eppure non badino a spese.

Giù dal podio ecco Arsenal (798) e Tottenham (787). La prima non inglese è il Paris Saint Germain che si piazza sesto con 772 milioni di euro. Poi Liverpool (735), Real Madrid (720), Newcastle (683) e Juventus (626). Il dato sul Real Madrid è influenzato dal fatto che il colpo più importante degli ultimi anni sia Mbappé che formalmente è sbarcato al Bernabeu da parametro zero.

LA CLASSIFICA DELLE ROSE PIU' COSTOSE DELLA SERIE A

Sorprende la lettura della classifica del costo delle rose per le squadre della Serie A. Non rispecchia quanto fotografato dall'ultimo campionato ma è indicativo degli sforzi che le concorrenti stanno facendo per cercare di sbalzare l'Inter dalla vetta del podio. Davanti a tutti c'è la Juventus con 626 milioni di euro, seguita da Napoli (394) e Milan (375). L'Inter arriva solo quarta con 329 milioni di euro e anche in questo caso il dato è influenzato molto dalla politica dei parametri zero che Marotta e Ausilio hanno seguito negli ultimi anni.

Alle spalle dei nerazzurri il resto del ceto medio del calcio italiano: Roma (261), Atalanta (258), Fiorentina (196), Bologna (171), Lazio (161), Torino (132), Parma (108), Sassuolo (104 in Serie B), Monza (92), Genoa (87) e Udinese (71). Il Bologna è un caso particolare. E' iscritto alla Champions League e deve competere con le squadre più ricche e costose del mondo partendo dalla... 51° posizione. Ultima curiosità: l’Al Hilal della Saudi Pro League con i suoi 485 milioni di costo complessivo ha un valore superiore a tutte quelle della Serie A con l'eccezione della Juventus.

