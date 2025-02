Scudetto, Inter e Napoli rimettono in corsa l'Atalanta

La notizia della domenica di campionato è stato il parziale flop del Napoli che, alla prima occasione buona per approntare una fuga consistente in vetta alla classifica, si è fatto fermare da un'ottima Udinese al Maradona. Per come è andata in campo, al netto di statistiche che raccontano una partita parziale, è stato un buon punto per la squadra di Conte. Non, come dice lui, perché mette fieno in cascina verso l'obiettivo Europa (nel post gara ha addirittura ritirato fuori la storia dell'Europa e della Conference League, voto 4), ma perché gli scudetti si vincono anche così: sopravvivendo alle serate sbagliate.

La verità è che Inter e Napoli sono entrate con il freno a mano tirato nel mese di febbraio, il primo realmente decisivo per il tricolore. Una circostanza che rimette in corsa anche l'acciaccata Atalanta del Gasp cui il calendario regala un'opportunità unica; mentre le altre si ruberanno punti nello scontro diretto del 2 marzo o passeranno attraverso tagliole insidiosissime come le trasferte con Lazio e Como (Conte) o con la Juventus (Inzaghi), i bergamaschi affileranno le armi per fare filotto.

Cagliari, Empoli e Venezia chiamano bottino pieno e con un Retegui così è lecito sognare di arrivare a marzo in pieno lotta scudetto anche a Bergamo. Poi decideranno mille fattori e, proprio per questo, è interessante fare due ragionamenti sulle antagoniste principali.

Il Napoli non ha diritto ad accusare la fatica, potendosi gestire da mesi su un impegno per settimana, ma certamente dipende dalla condizione di alcuni uomini chiave. Lukaku non sta dando abbastanza, Lobotka e Anguissa sono discontinui e in difesa è arrivato il momento che Buongiorno sia rigettato nella mischia senza eccessive prudenze. Semmai il dubbio è che i partenopei siano stati condizionati dallo status di capolista senza più l'asterisco dell'Inter ad inquinare tutti i ragionamenti: correre con il vento in faccia da settimane non è semplice se non ci si è preparati.

L'Inter di Firenze, invece, è troppo brutta per essere vera. Inzaghi è stato processato su pubblica piazza al primo scivolone in una stagione fin qui oltre l'ordinario: 68,5% di vittorie. E' la dimostrazione che gode di pessima stampa, lui non l'Inter in generale, e che nulla gli sarà perdonato in assenza di scudetto. Proprio per questo la risposta al crollo con la Fiorentina, contro lo stesso avversario ma a campi invertiti, è un test che non ammette fallimenti. Poi i nerazzurri avranno un paio di settimane quasi normali prima della volata finale dove non entrano da favoriti, ma hanno più abitudine e carattere degli altri.

