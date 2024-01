"Calciatori", l'emozione delle figurine compie 63 anni

E' giunta alla 63° edizione e si rinnova per restare al passo con i tempi. La collezione di figurine 'Calciatori' dedicata al campionato di Serie A 2023/2024 atterra nella quotidianità degli appassionati e dei collezionisti nel mezzo della stagione del duello tricolore tra Inter e Juventus. Una cascata di 697 figurine da raccogliere in 128 pagine, in copertina l'immagine dei più importanti giocatori di tutte le squadre e una serie di novità per ringiovanire un prodotto che, numeri alla mano, continua a tirare anche se gli anni Ottanta in cui era il compagno fedele dei pomeriggi di milioni di ragazzini sono ormai lontani.

La stima è che in Italia ci siano circa un milione di interessati alla collezione. Panini da un paio di anni sta provando a rendere il più possibile concreto per loro l'obiettivo di arrivare a completare lo sforzo, abbassando il numero di figurine e da questo inizio di 2024 anche il loro costo unitario. E poi alcune scelte di posizionamento per attirare i più giovani come la possibilità di ascoltare la voce dei protagonisti grazie a un codice presente su alcune delle card. Ci sono tutti gli idoli di ciascuna squadra: messaggi brevi, saluti e curiosità che servono per rendere maggiormente interattivo un prodotto che ha più di mezzo secolo di vita.

Le figurine parlanti, la App dedicata per seguire l'andamento della propria collezione, le figurine extra e un design che è molto differente da quello tradizionale per decenni: ecco gli ingredienti dell'album 'Calciatori' di questo 2023/2024 che dà spazio anche al calcio femminile oltre che alla Serie B e C. Confermata la possibilità di ottenere figurine extra e anche l'album cartaceo completo per le giocatrici della Serie A femminile e per le squadre dei tre gironi della Serie C attraverso Panini Digital Collection, la piattaforma sulla quale registrarsi con il codice reperibile nei coupon contenuti in ogni bustina.