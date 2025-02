Affare Osimhen, la Procura vuole processare De Laurentiis

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: l'ipotesi di reato per la quale i procuratori romani vogliono processare il numero uno del Napoli è falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. La vicenda, duplice, è quella delle operazioni che hanno portato sotto il Vesuvio l'attaccante del Lille, Victor Osimhen, e il difensore della Roma Kostas Manolas. Oltre al presidente del club i pubblici ministeri che si occupano dell'inchiesta, Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, hanno chiesto il processo per la società calcistica e per il braccio destro del patron, Andrea Chiavelli.





Una storia che si trascina da anni e che vede il Napoli accusato di aver architettato le due operazioni di mercato ricavandone presunte plusvalenze fittizie. Il caso più conosciuto è quello di Osimhen, prelevato dal Lille nell'estate 2020 mandando contemporaneamente in Francia il portiere di riserva Karnezis e tre ragazzi del settore giovanile (Manzi, Palmieri e Liguori) ma arrivati nemmeno a Lille. Il tutto con una valutazione complessiva del pacchetto di 20 milioni di euro più esborso di una cinquantina per il club francese, a sua volta alle prese con un'inchiesta della magistratura locale.

Manolas, invece, fu prelevato dalla Roma nel 2019 pagando la clausola da 36 milioni di euro con plusvalenza per il club giallorosso di oltre 31. L'inchiesta della Procura di Roma era stata chiusa nel novembre scorso con avviso agli indagati. Ora la svolta verso il processo. De Laurentiis e il Napoli hanno sempre ribadito la correttezza del proprio operato. Le carte potrebbero finire anche sul tavolo della Procura Figc per verificare se esistano elementi ulteriori rispetto a quelli che portarono a un proscioglimento pieno in occasione del primo processo sulle plusvalenze fittizie nella primavera del 2022.

