Crisi Napoli: Conte, tutto qui?

L'unica buona notizie per i tifosi del Napoli è che il mese di febbraio è finito. Calendario alla mano, il big match scudetto contro l'Inter sarà a marzo e la speranza di tutti è che, strappando la pagina di febbraio, la squadra di Antonio Conte torni a fare calcio con la stessa intensità, applicazione e qualità che è valsa la vetta della classifica dall'inizio di settembre al momento del ko subito a Como. Si può parlare di crisi per il Napoli che a febbraio ha messo insieme la miseria di 3 punti in quattro giornate. Solo superficialmente si può evocare la sfortuna dei pareggi incassati in extremis contro Roma e Lazio, partite (soprattutto la seconda) di grande sofferenza così come quella al Maradona con l'Udinese e il secondo tempo in riva al lago.

Il bel Napoli dell'autunno e della prima parte dell'inverno è svanito. La colpa? Certamente il mercato che ha tolto Kvara non ha aiutato e gli infortuni successivi hanno pesato, costringendo Conte a ridisegnare tatticamente una squadra che funzionava alla perfezione. Gli alibi esterni, però, non possono spiegare tutto perché il progressivo spegnimento è stato troppo evidente per essere legato solo a fattori episodici e casuali.

Si è spento anche Conte, passato dal condottiero della prima fase della stagione a tecnico senza bacchetta magica in questo 2025. Non si è lamentato pubblicamente del mercato che ha indebolito la rosa, ma non ha perso occasione per sottolineare tutti i difetti della situazione. Anche la vigilia della trasferta a Como non è stato il massimo come motivazione trasferita all'esterno: "Sarebbe carino, anche curioso per me, capire cosa significa iniziare un percorso da più forte. Mi è capitato con alcune squadre che poi siamo diventati più forti, ma dall'inizio sarebbe carino, una volta, partire il primo anno con una squadra che ha vinto ed ha basi solide". E lo stesso vale per le accuse lanciate all'ambiente, accusato di non remare compatto nella stessa direzione.

Se per primo è il condottiero a non crederci, perché dovrebbero farlo gli altri? Il Napoli di Como ha subito l'avversario dopo una buona partenza e non ha quasi reagito dopo aver incassato il gol del ko. Altro dato che deve far riflettere: mancato il carattere, perché? Subito gol per la sesta partita di fila (9 in tutto), svanita la sensazione di compattezza davanti a Meret proprio quando è rientrato Buongiorno: perché? E, infine, il calo fisico che non ha alcuna giustificazione per una squadra che da inizio dicembre non ha altro pensiero che preparare una fatica a settimana in campionato.

Incassata la sconfitta, Conte ha spiegato che il Como ha avuto più fame del Napoli. Dichiarazione grave e sorprendente. Come può la capolista non avere fame? Chi deve trasmettergliela? La sensazione è che Conte abbia smesso di fare la differenza nel momento decisivo di una stagione in cui continua ad avere il pallino in mano. Nella volata scudetto è rientrata anche l'Atalanta di Gasperini, ora alla pari come calendario rispetto ai partenopei. Anche l'Inter va a strappi. Tirarsi fuori sarebbe imperdonabile per il Napoli e per chi lo guida.

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO SU PANORAMA