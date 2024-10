Milan-Napoli gratis non sfonda negli ascolti

Tanti ma non tantissimi. Non il botto che si poteva attendere vista la trasmissione 'aperta' anche a due milioni, massimo, di non abbonati. Milan-Napoli di martedì sera 29 ottobre ha raccolto su DAZN un ascolto complessivo di 1,883 milioni di spettatori. Un'ottima performance anche se non il dato più alto della stagione che rimane quello del derby di Milano dello scorso 22 settembre con 1.972.264. Però questa volta il parametro di partenza era diverso e il risultato non poteva che essere atteso superiore.

Un dato particolarmente atteso perché la sfida di San Siro era trasmessa parzialmente in maniera gratuita. Non in chiaro in senso tecnico (non visibile sul digitale terrestre), ma accessibile per un massimo di due milioni di persone non abbonate che si fossero registrate alla piattaforma di DAZN. La Serie A gratis non accadeva da 28 anni: ultimo precedente uno Juventus-Sampdoria del 1996. Non un regalo della piattaforma che detiene i diritti del campionato, ma il frutto di un accordo in sede di bando con la Lega Serie A e che prevede la trasmissione con queste modalità di 5 dei 380 match che compongono l'offerta a pagamento.

Scelta che serve al calcio italiano per provare a raggiungere nuove platee vista anche la sofferenza degli ascolti di questo inizio di stagione. Nelle prime nove giornate del torneo, infatti, si sono registrati 4,8 milioni di telespettatori in meno rispetto alla stessa data dell'anno scorso, dato preoccupante anche scontando l'assenza di Bologna-Milan rinviata a data da destinarsi. E il confronto con il passato meno recente è ancora più impietoso.

Le ragioni? Sui numeri di quest'anno pesa anche la diversa distribuzione dei top match tra DAZN e Sky Sport che, in sede di assegnazione dei diritti tv in co-esclusiva fino al 2029, ha ottenuto la possibilità di trasmettere un numero superiore di big match rispetto a prima. Parte dell'ascolto, dunque, si è semplicemente spostato da DAZN a Sky Sport.

L'esempio concreto è stato il Derby d'Italia folle chiuso 4-4 a San Siro tra Inter e Juventus: ascolto complessivo ottimo da 3,135 milioni di telespettatori con Sky Sport (1,937, superiore da solo anche al dato di Milan-Napoli) che ha quasi doppiato DAZN (1,198 che è stato in ogni caso il secondo miglior dato da agosto ad oggi). Ecco perché il test di Milan-Napoli era molto importante.

