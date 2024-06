Ufficiale: Antonio Conte ha firmato con il Napoli

Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. Il timbro sulla notizia lo ha voluto mettere il presidente Aurelio De Laurentiis in prima persona con il post sui social: "Benvenuto Antonio!". La firma su un capolavoro perché di questo si tratta, dopo una stagione post scudetto disastroso che in pochi mesi ha bruciato un patrimonio di entusiasmo e credibilità in una piazza che è passata dall'estasi alla contestazione. Ora arriva Antonio Conte, il migliore disponibile su piazza. L'uomo che altre tifoserie sognavano, in particolare nella Milano rossonera, ma che De Laurentiis ha preso.

E' anche una scommessa e una sfida da maneggiare con cura. Il passato dice che l'ex tecnico di Juventus, inter e nazionale (solo per restare agli incarichi più prestigiosi in Italia) è uomo che garantisce un'accelerazione in un progetto sportivo ma è anche un allenatore impegnativo dal punto di vista economico. Non solo per l'ingaggio che chiede e ottiene - Napoli gli garantirà uno stipendio che con i bonus sale oltre gli 8 milioni di euro lordi fino al 2027 - ma anche per il progetto che disegna e pretende di veder applicato.

Per Napoli e il Napoli è l'occasione di salire di livello. Alzare il monte ingaggi, interpretare il mercato in maniera più aggressiva, aprire un ciclo che possa essere vincente nel medio periodo dopo aver mancato la continuità nel post Spalletti. Per questo ADL ha messo a segno un colpo da maestro ma si è anche assunto un impegno gravoso. I conti del club sono a posto, consentono nell'immediato quasi qualsiasi investimento sulla squadra e sugli staff. Sul lungo termine, però, tutto dovrà crescere per poter resistere anche all'eredità che Conte lascerà.

Di sicuro la firma di Antonio Conte ha restituito entusiasmo a una piazza che era depressa. Si ricomincia da zero e si riparte subito. ""Sono molto orgoglioso che il nuovo allenatore del Napoli sia Antonio Conte. Antonio è un top coach, un leader, con il quale sono certo che potrà partire quella rifondazione necessaria dopo la conclusione del ciclo che ci ha portato a vincere lo scudetto lo scorso anno dopo molte stagioni ai vertici del calcio italiano. Oggi si apre un nuovo importante Capitolo della storia del Napoli" ha detto il Presidente Aurelio De Laurentiis.

"Il Napoli è una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all'idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere certamente una cosa: farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sarà totale" - ha affermato Antonio Conte.





