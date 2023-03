Champions League, sorteggio fortunato (con vista su Istanbul)

E' andata bene, quasi il meglio possibile. Non significa sottovalutare il Benfica o il peso di un derby italiano come quello tra Milan e Napoli. E' andata benissimo perché l'urna di Nyon ha riservato all'Italia un cammino di quarti e semifinali che apre una finestra sulla finale dello stadio Ataturk di Istanbul del prossimo 10 giugno. Questa è la sintesi del sorteggio, altre valutazioni sono successive. Il Benfica è forte, la rivelazione di questa stagione: non ha mai perso, ha già rullato la Juventus nei gironi e sta mettendo in mostra alcuni talenti emergenti di gradissimo livello. Nemmeno la partenza di Enzo Fernandez nel mercato di gennaio sembra averlo indebolito. E però il Benfica non è una delle favoritissime, non è il City di Haaland, il Bayern Monaco che pare di un altro pianeta per le nostre e nemmeno il Real Madrid di Ancelotti che in Champions League sembra giocare nel giardino di casa.

Ragione per cui anche a Milan e Napoli è andata bene. Sarà un incrocio ad altissima tensione, incastrato dentro un mese di aprile che si annuncia decisivo soprattutto per i rossoneri in corsa per un posto nella prossima Champions League mentre i partenopei devono solo prenotare la data sul calendario per la festa scudetto. Per uno scherzo del destino, la gara di campionato al Maradona arriverà una settimana prima di quella d'andata a San Siro cosicché ci saranno tre Spalletti-Pioli in meno di venti giorni. Chi è favorito? L'andamento di questi mesi dice Napoli, ma a settembre i campioni d'Italia (ancora) in carica hanno giocato una partita di grandi contenuti ed orgoglio pur perdendola. Una delle poche in cui Spalletti ha faticato in una stagione in cui la cifra abituale è il dominio.

L'urna di Nyon ha spedito tutte le favorite per la coppa dall'altra parte del tabellone, regalando all'Italia una potenziale semifinale fatta in casa. Una tra Milan e Napoli contro la vincente di Benfica-Inter. Potrebbe essere la rivincita della semifinale del 2003 oppure qualcosa di inedito e storico, perché i partenopei stanno riscrivendo i propri limiti e molti in Europa li considerano outsider temibili anche per il successo. E' un dato di fatto, però, che la sfida Manchester City-Bayern Monaco lascerà la competizione in anticipo rispetto al prevedibile e che la semifinale contro chi sopravvive a Real Madrid-Chelsea sarà interpretata da tanti come la vera finale anticipata. Un vantaggio ulteriore. Siamo arrivati fin qui a fari spenti e a fari spenti speriamo di sbarcare ad Istanbul.