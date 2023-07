Sommer ha fretta: vuole l'Inter

Yann Sommer mette fretta al Bayern Monaco: ha scelto l'Inter e la Serie A e vorrebbe poter raggiungere la sua nuova destinazione nel minor tempo possibile, anche perché Inzaghi ha disperato bisogno di un portiere visto che i nerazzurri hanno ceduto Onana al Manchester United e non rinnovato il contratto di Handanovic. Il portiere della nazionale svizzera ha saltato l'ultima amichevole dei bavaresi e anche l'allenamento di lunedì 24 luglio: non una rottura, ma la conferma della volontà di chiudere in fretta l'accordo con l'Inter. I dirigenti nerazzurri non mettono pressione e trattano uno sconto rispetto al prezzo della clausola che è di 6 milioni di euro.

