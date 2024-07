L'Udinese apre le porte a Sanchez: "E' casa sua, se vuole lo aspettiamo"

Alexis Sanchez cerca casa dopo la fine del contratto con l'Inter e, a sorpresa, rispunta il vecchio amore Udinese. Un'ipotesi da non scartare per l'attaccante cileno che ha contribuito allo scudetto della seconda stella nerazzurra, ma che è stato lasciato libero alla scadenza dell'accordo ereditato dopo il ritorno a Milano dal Marsiglia. Sanchez è tornato sul mercato e sta cercando una sistemazione che potrebbe essere ancora in Serie A, con il club friulano che lo ha lanciato nel grande calcio che guarda con interesse alla situazione.

Non si tratta solo di rumore di mercato. L'ha confermato il direttore sportivo dell'Udinese, Gianluca Nani, con parole che sanno di apertura totale: "Come ho sempre detto, Sanchez a Udine è a casa sua, il Friuli è casa sua: qualora volesse tornare, evidentemente lo aspettiamo, lui questo lo sa, non è un discorso di trattativa e di nient'altro, quando lui si sentirà pronto per tornare, lo aspettiamo".

L'Udinese è al centro di tante voci di mercato in questa parte finale del mese di luglio. Soprattutto ipotesi di partenze eccellenti per la rosa bianconera come Lovric, Bijol e Samardzi che pare destinato al Milan. Nani ha ribadito: "La nostra società non ha necessità né volontà di vendere tanto per vendere, quindi soprattutto i calciatori più importanti ce li vorremmo tenere. Se qualcuno dovesse chiedere informazioni sui nostri talenti e presentare un'offerta, che noi valutiamo eventualmente congrua, ci siederemmo a parlarne, ma noi non andiamo a proporli. Posso, però, confermare che ad oggi abbiamo avuto solo degli approcci e delle richieste generiche, ma non c'è niente che posso dire chiudiamo stasera, questo lo posso tranquillamente dire".

