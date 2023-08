Doppio colpo Lazio: Rovella e Pellegrini dalla Juventus

Doppio colpo di mercato per la Lazio che ha chiuso la trattativa con la Juventus per il prestito di Nicolò Rovella e Luca Pellegrini. Sia il centrocampista che l'esterno difensivo erano nell'elenco dei desideri di Maurizio Sarri, la cui rosa va ora completandosi a pochi giorni dal debutto in campionato. Sia per Rovella che per Pellegrini la formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato in 17 milioni per Rovella e 4 milioni per Pellegrini.

