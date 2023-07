Rottura tra il Psg e Mbappé: escluso dalla tournée in Giappone

Il rapporto tra Kylian M;bappé e il Psg è arrivato ai minimi termini e il futuro dell'attaccante francese è sempre più incerto. Il club parigini ha scelto di escludere la sua stella dalla tournée in Giappone che rappresenta il cuore della preparazione estiva; il motivo è il duro braccio di ferro sul contratto che scade nel 2024 con opzione di prolungamento fino al 2025 da esercitare solo da parte del giocatore che ha comunicato, però, l'intenzione di abbandonare il Psg alla fine di questa stagione.

I parigini non accettano il finale della storia e sono convinti che Mbappé abbia già un accordo con il Real Madrid dell'odiato Florentino Perez per andare via a parametro zero nel prossimo mese di giugno. Da qui la pressione forte per il rinnovo oppure per una cessione immediata incassando non meno di 150 milioni di euro. La decisione di non portarlo in tournée potrebbe costare al Psg parte dei 20 milioni garantiti dai contratti firmati per il periodo da trascorrere nel paese del Sol Levante.

