Ritorno di Icardi a Milano? L'indizio social di Wanda Nara

Si torna a parlare di Mauro Icardi, e si torna a parlare di un possibile futuro in Italia. Le voci si susseguono da tempo ma oggi Wanda Nara, moglie e manager del giocatore, ha postato sul suo account instagram (molto seguito) una foto in cui la si vede, anni fa, davanti al Duomo di Milano, con, in un angolo, una clessidra...

Un messaggio per molti visto come indizio di un suo clamoroso ritorno sotto la Madonnina, più probabilmente con la maglia rossonera del Milan.

Wanda Nara ha poi rimosso il post