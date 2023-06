Pirlo torna in Italia: contratto con la Sampdoria

Andrea Pirlo torna su una panchina italiana, dopo l'addio alla Juventus alla fine della stagione 2021 e con in mezzo un'esperienza non positiva in Turchia. L'ex tecnico bianconero ha trovato un accordo con la Sampdoria di Radrizzani: contratto di due stagioni con opzione per la terza. Obiettivo: riportare rapidamente la Sampdoria nel calcio della Serie A dopo l'amara retrocessione maturata al termine di un'annata in cui il club è stato anche sull'orlo del fallimento prima del salvataggio da parte dell'imprenditore.

Sulla panchina della Juventus la stagione di Pirlo si era conclusa con la conquista in extremis del quarto posto e della qualificazione alla Champions League, arricchita dalla vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana. L'addio era stato deciso da Andrea Agnelli, convintosi della necessità di riaprire le porte della Continassa a Massimiliano Allegri. Poi Pirlo è stato sulla panchina del Karagumruck con risoluzione del contratto nel finale di un campionato con sole 11 vittorie (e altrettante sconfitte) in 33 giornate.

