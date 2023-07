L'Al Hilal offre 140 milioni per Osimhen: no del Napoli

L'Arabia Saudita ha provato a strappare Victor Osimhen al Napoli ma è stata respinta senza indugi dal club partenopeo. A rivelare l'offerta da 140 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante nigeriano è stata L'Equipe. Il club interessato all'operazione era l'Al Hilal, parecchio attivo in questa fase del calciomercato, ma la risposta del Napoli è stata un 'No' secco. Aurelio De Laurentiis continua a lavorare per prolunga il contratto di Osimhen in scadenza nel 2025, adeguandolo con una clausola rescissoria che sia abbondantemente superiore ai 100 milioni di euro.

