Onana, in arrivo l'offerta dal Manchester United

Onana è sempre più vicino al trasferimento in Premier League con una cessione che, insieme a quella di Brozovic e Gosens, sbloccherebbe il mercato in entrata dell'Inter. Nelle ultime ore gli agenti del portiere sono stati a colloquio con i dirigenti del Manchester United raccogliendo la disponibilità del club inglese a presentare in tempi brevi un'offerta che può essere risolutiva. Quanto? Intorno ai 50 milioni di euro, cifra che l'Inter potrebbe accettare, magari corredata di qualche bonus, per poi avviare il mercato in entrata. In porta sembra sfumato Vicario, destinato al Tottenham, mentre prende piede l'opzione del georgiano Mandalashvili.

