Nico Gonzalez e il derby infinito di mercato tra Juventus e Atalanta

Nico Gonzalez piace alla Juventus e ne è diventato l’obiettivo principale per il reparto degli esterni, ma le ultime tre settimane di calciomercato vi rischiano di scrivere un nuovo tormentone intorno al futuro dell’argentino della Fiorentina. Giuntoli ha infatti in mente di investire su Gonzalez 30 milioni di euro che non sono stati sufficienti finora per arrivare a Galeno o Conceição del porto e che sono stati troppo pochi per potersi avvicinare ad Adeyemi del Borussia Dortmund.

L’argentino sarebbe felice di fare le valigie per trasferirsi a Torino, ma il patron viola Commisso ha fermato tutto perché ritiene l’offerta non adeguata. Ecco che si materializza un incrocio di mercato ad alta tensione perché riguarda non solo Juventus e Fiorentina ma anche Atalanta e Genoa.

Il motivo è semplice: il Genoa sta trattando l’uscita dell’islandese Guðmundsson con destinazione Firenze proprio per prendere il posto di Nico Gonzalez. L’infortunio di Scamacca ha però spinto l’Atalanta a chiudere in fretta per Retegui e i rossoblu ora sono in difficoltà perché dovrebbero smantellare il reparto offensivo titolare a meno di una settimana dal via del campionato.

La stessa Atalanta cerca ancora un uomo davanti. I responsabili del mercato nerazzurro hanno nella loro lista l’esterno della Fiorentina, una posizione che disturba la Juventus che a sua volta è ai ferri corti con la stessa Atalanta per la vicenda di Koopmeiners: l’olandese ha un accordo con i bianconeri e rifiuta di allenarsi agli ordini di Gasperini, cosicché l’Atalanta si ritiene sotto ricatto e continua a rifiutare ogni apertura verso la Juventus.

Un intrigo appassionante con sullo sfondo la realità tra Fiorentina e Juventus che, però, in questa sessione di mercato si sono già sedute al tavolo e hanno chiuso il passaggio in viola dell’attaccante Moise Kean, venduto per 13 milioni di euro più 5 di bonus a un anno dalla scadenza del suo contratto. I prossimi giorni saranno determinanti, ma il fattore tempo comincia a contare. L’Atalanta è attesa della Supercoppa europea contro il Real Madrid (14 agosto), poi per tutti ci sarà il gong iniziale del campionato.

