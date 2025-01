Napoli, con questo Neres puoi mettere sul mercato Kvara

L’esplosione definitiva di David Neres può cambiare la storia della stagione e del mercato del Napoli. Che l’attaccante esterno pagato in estate 28 milioni di euro non potesse essere solo la riserva di Politano lo si sapeva; che possa diventare un titolare fisso, andando a toccare gli equilibri di tutto il reparto, è invece la novità del finale di 2024 e inizio 2025.

Neres sta approfittando di tutte le occasioni per scalare le gerarchie. È stato decisivo nella sofferta vittoria contro il Venezia, servendo a Raspadori l’assist del goal partita ed è stato fondamentale nell’aprire il match contro la Fiorentina. Tutto con Kvaratskhelia lontano dal campo e improvvisamente non più centrale nelle scelte di Antonio Conte.

Si è chiaro, non c’è alcuna bocciatura per il georgiano che continua ad essere uno dei punti forti del Napoli capoclassifica, ma c’è la consapevolezza di avere in casa la chiave per risolvere molti problemi. Questione di tattica e di strategie sul mercato, perché non può passare in osservato come, pur essendo arrivati a gennaio 2025, la questione del prolungamento di contratto di Kvara continui ad essere irrisolta.

Guadagna poco (1,5 milioni netti a stagione) con accordo in scadenza nel 2027 e posizioni distantissime su quello che dovrebbe essere il nuovo stipendio. Sullo sfondo le sirene parigine e la suggestione di un’offerta che Aurelio De Laurentiis non potrebbe mai pareggiare.

Fin qui il problema di mettere il georgiano sul mercato non si è posto, considerata la sua centralità nel Napoli. Ora, però, l’alternativa c’è ed è di qualità. Lo dicono anche i numeri: Neres nei pochi spezzoni che ha avuto è stato decisivo quanto Kvaratskhelia nelle 17 presenze fin qui messe insieme.

Ecco perché far risiedere in panchina il brasiliano sarà difficile mentre potrebbe diventare naturale immaginare un Napoli del futuro senza il georgiano. Tra l’altro, potrebbe anche essere il modo per far quadrare i conti; L’oneroso mercato estivo di De Laurentiis si doveva basare sull’addio di Osimhen che finora non ha portato nemmeno un euro in cassa. Cedere insieme il nigeriano e Kvaratskhelia risolverebbe in un colpo solo tutti i problemi, avendo già in casa il futuro.

