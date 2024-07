Napoli, ecco Hermoso per blindare la difesa di Conte

Il duello con l’Inter è finito. Mario Hermoso è il rinforzo in difesa che Antonio Conte ha chiesto per blindare il suo Napoli, dopo aver incassato anche il sì di buongiorno per un investimento complessivo di quasi 40 milioni di euro che dota i partenopei di un reparto nuovo di zecca. Hermoso lascia a parametro zero l’atletico Madrid dove si è messo in luce nelle ultime stagioni. Per lui pronto un contratto fino al 2027 da 4 milioni di euro netti a stagione, altra conferma della voglia di Aurelio De Laurentiis di investire in maniera forte sulla costruzione di una squadra che cancelli gli errori della stagione post scudetto e torni immediatamente competitiva.

Su Hermoso si era mossa anche l’Inter, soprattutto dopo l’infortunio che ha messo fuori per i prossimi mesi il canadese Buchanan. Il Napoli, però, era in vantaggio nei discorsi con il giocatore e con il suo entourage e soprattutto aveva da offrire un progetto sportivo che prevede la titolarità per il difensore che si è messo in luce nelle mani di Simeone. Ecco perché alla fine non c’è stata partita ed Hermoso e il Napoli si sono scelti a vicenda.

