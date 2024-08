Napoli beffato (e incartato): Brescianini va all'Atalanta

Marco Brescianini va all'Atalanta e per il Napoli è la più classica delle beffe di mercato. Il centrocampista che nella scorsa stagione si è messo in luce con il Frosinone ha cambiato destinazione in extremis, dopo aver sostenuto le visite mediche con i partenopei. Mancava solo l'annuncio ufficiale e, invece, la trattativa si è improvvisamente fatta complicata con l'inserimento dell'Atalanta - come rivelato da Sportitalia - che ne ha approfittato per andare a dama. Brescianini costerà 13 milioni di euro e la beffa provoca un piccolo terremoto in casa Napoli dove il tecnico Antonio Conte sta aspettando, con sempre meno pazienza, i rinforzi annunciati.

Sul lato ingressi nulla si è mosso in queste ore, nonostante il direttore sportivo Giovanni Manna abbia cercato di accelerare i tempi sia per Lukaku che per Gilmour. Manca, però, ancora l'accordo soprattutto per il centravanti scelto per prendere il posto di Osimhen che attende di lasciare Napoli. Il nigeriano è diventato un caso spinoso. L'idea di poter incassare i 130 milioni di euro della clausola fissata col rinnovo dello scorso inverno è ormai tramontata. Ma la verità è che a De Laurentiis non stanno arrivando neanche offerte vicine a quota cento milioni e il rischio è di dover accettare molto meno a fine agosto.

La tensione sta arrivando all'apice e il caso Osimhen non è il solo. Anche Forolunsho e Mario Rui devono cambiare squadra e, invece, continuano a rimanere agli ordini di Conte. Dopo la faticosa qualificazione al secondo turno di Coppa Italia, strappata ai rigori al Modena, l'allenatore leccese ha cominciato a uscire allo scoperto parlando dei limiti del gruppo a sua disposizione: si attende da De Laurentiis che le promesse estive diventino realtà. Un conto alla rovescia allungato dalla difficoltà di piazzare gli esuberi.

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO SU PANORAMA