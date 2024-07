Morata dal trionfo a Euro 2024 con la Spagna al Milan: le condizioni

Dal trionfo con la Spagna nella notte di Berlino, con la coppa alzata al cielo in veste di capitano, al ritorno in Italia. Alvaro Morata va di corsa in questo mese di luglio che resterà scolpito nella sua carriera. La fine dell’europeo non fa altro che accelerare la svolta decisa nelle scorse settimane quando l’attaccante dell’atletico Madrid ha scelto il progetto del Milan.

Le condizioni sono note da mesi a tutti. Morata era legato da una clausola rescissoria da 13 milioni di euro con i Colchoneros, rendendo così non necessaria alcuna trattativa di diretta tra i due club. E da mesi è nota anche l’insofferenza del capitano della Spagna verso le tante critiche ricevute a casa sua. Una condizione che lo ha spinto a prendere in considerazione l’idea del ritorno in Italia, scelta apprezzata anche dalla moglie che è originaria del Piemonte.

Morata firmerà un contratto con il Milan fino al 2028 e riceverà uno stipendio da 4,5 milioni di euro netti. Una cifra in linea con la strategia sugli ingaggi del club rossonero che, perso Zirkzee che è finito al Manchester United, stava cercando la prima punta su cui poggiare il progetto di Fonseca. Morata arriva al Milan per essere titolare, raccogliere l’eredità di Giroud e portare in dote, oltre ai goal, anche la capacità tattica di leggere leggere le difese chiuse e la leadership che viene da una carriera ormai lunga.

Non è detto che sia l’unico colpo in attacco di Ibrahimović e Moncada. Insieme a lui potrebbe arrivare un’altra punta con caratteristiche differenti per completare un reparto che avrà bisogno di qualità e profondità per affrontare una stagione ricca di impegni e molto lunga.

