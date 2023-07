Morata si promette al Milan (e si riduce lo stipendio)

Alvato Morata, ecco il vecchio (nuovo) che avanza. E' lui l'uomo che può portare in dote al Milan i gol che servono ad integrare quelli di Giroud e Leao, visto che al momento la dirigenza rossonera è più impegnata a ricostruire il centrocampo che ad immaginare un investimento top per l'attacco. Morata ha un contratto con l'Atletico Madrid in scadenza nel 2024 e una clausola rescissoria da 10 milioni che, al lordo delle tasse, diventa di 12. Il suo stipendio con i Colchoneros potrebbe essere un problema perché guadagna 6,5 milioni netti, ma lo spagnolo che vuole tornare in Italia, spinto anche dalla moglie Alice, ha fatto sapere tramite intermediari di essere disposto a scendere a 5 e se a lui fosse applicabile il regime scontato del Decreto Crescita diventerebbe un ottimo affare per il Milan.

