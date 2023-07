Non solo Rebic, il Besiktas vuole anche Messias

Non solo Ante Rebic, il Besiktas continua il suo shopping in casa Milan e punta anche Junior Messias. Il croato ha accettato l'offerta della squadra turca dopo essere stato messo ai margini del progetto da Pioli: i rossoneri incasseranno 500mila euro che potranno diventare 2 milioni grazie ai bonus, ma soprattutto risparmieranno un ingaggio che avrebbe pesato sul bilancio fino al 2025. Ora il Besiktas è interessato a Messias che, a differenza del collega, non è stato messo fuori rosa ma è partito per gli Stati Uniti con i compagni. Il mercato, però, ha portato a Milano diversi esterni e, quindi, il brasiliano è finito nella lista dei cedibili.

