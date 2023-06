Milan, il nuovo obiettivo si chiama Musah

Incassato l'accordo con Loftus-Cheek, il Milan si muove per mettere altri muscoli nel centro della sua manovra. L'obiettivo si chiama Yunus Musah, statunitense classe 2003 che si è fatto vedere nel Mondiale dello scorso inverno e che gioca con la maglia del Valencia. Ha un valore intorno ai 20 milioni di euro e non interessa solo ai rossoneri, dunque c'è il rischio di un'asta a salire che penalizzerebbe le ambizioni di Furlani e Moncada. A facilitare la sua partenza dalla Spagna le condizioni economiche in cui versa il Valencia che ha bisogno di cedere uno dei suoi big per questione di bilancio.

Tutte le notizie sul calciomercato