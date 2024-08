La versione di Ibrahimovic: "Mercato Milan? Cardinale vorrebbe che spendessi di più"

Gerry Cardinale pronto a fare qualche sacrificio e Zlatan Ibrahimovic prudente, a chiudere i cordoni della borsa. Così lo svedese che rappresenta la proprietà RedBird nel board del Milan ha detto la sua sulle strategie che il club rossonero sta seguendo in questa estate del calciomercato. Parole pronunciate nel giorno della presentazione di Emerson Royal, rinforzo numero tre consegnato a Fonseca quando manca meno di una settimana al debutto in campionato.

Cardinale è a Milano in uno dei suoi frequenti blitz per stare vicino al Milan. Il momento giusto per fare il punto della situazione e così Ibrahimovic lo ha descritto: "Gerry è in città, abbiamo fatto riunioni ieri e oggi: parliamo di varie cose. Niente di nuovo. Gerry vuole che si spenda di più ma io dico di no, spendiamo quello che serve per rinforzare". Se sia lecito aspettarsi altri due colpi? "Non significa che arrivano altri due giocatori. Per costruire un mondo non è solo chi entra. Poi vediamo. Non abbiamo fretta, è tutto sotto controllo: abbiamo i nostri obiettivi, la strategia che stiamo seguendo per rinforzare la squadra. Sempre con profili che cerchiamo".

La priorità, però, è per il centrocampista con caratteristiche difensive a proteggere il reparto arretrato, quello che è mancato nell'ultima stagione di Pioli in cui il Milan ha incassato complessivamente 69 gol di cui 49 in campionato:"Può essere: vogliamo costruire una squadra più compatta possibile". Fofaba, contratto in scadenza nel giugno 2025, non è stato convocato per l'amichevole di lusso che il Monaco ha giocato contro il Barcellona. Il braccio di ferro con il club è arrivato al punto decisivo e l'offerta che il Milan è pronto ad avanzare si avvicina in maniera considerevole al minimo richiesto dai francesi, intorno ai 25 milioni di euro. Novità sono attese in settimana. Il tempo stringe, Cardinale ha detto che si può spendere. Garantisce Ibrahimovic.

