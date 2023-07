Milan, Gabbia in prestito al Villarreal

Matteo Gabbia lascia il Milan e vola in Spagna. E' stato prelevato in prestito dal Villarreal dove cercherà lo spazio che ha avuto solo saltuariamente in rossonero, dove è stato nella prima rosa consecutivamente per quattro stagioni raccogliendo 51 presenze e 1 gol, realizzato nel corso dei gironi eliminatori dell’ultima Champions: un colpo di testa nella sfida sfida contro la Dinamo Zagabria. L'operazione Gabbia è completamente slegata da quella che farà fare il percorso inverso all'esterno offensivo Chukwueze.

