Maignan sul mercato; il Milan chiede 100 milioni

Mike Maignan non è incedibile. Il Milan, come le altre grandi squadre italiane, dipendono ormai dalle cessioni dei loro top player. E così, per sperando di poterlo tenere a Milano, i rossoneri hanno fissato il prezzo per la cessione del portiere francese: 100 milioni di euro.

Ricordiamo che Maignan, arrivato come sostituto di Donnarumma, era stato pagato 33 milioni.