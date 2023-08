Luis Alberto si ammutina e Lotito ora pensa al divorzio

Aria di divorzio tra la Lazio e Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo, già protagonista di una ribellione nelle scorse settimane, culminata con l'invio in tutta fretta dei documenti in ritiro per il rinnovo di contratto (non ancora firmato), ha deciso di non presentarsi alla partenza per la trasferta dei biancocelesti a Birmingham. Il caso è esploso in poche ore e rischia di travolgere il precampionato della Lazio, perché questa volta Lotito non sembra disposto a venire incontro al giocatore e pensa anche a un clamoroso divorzio. Il nodo del contendere sarebbe un bonus da 140.000 euro che Luis Alberto vanta e che secondo lui non sarebbe stato onorato dal club. In mezzo c'è Sarri, al centro di un'estate di tensioni con Lotito per un mercato non decollato anche se la società ha smentito ogni genere di frizioni con la parte tecnica.

