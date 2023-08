Milan, tutto su Langlet per la difesa

E' Clement Langlet l'ultima idea del Milan per chiudere il mercato nel reparto difensivo. Manca un uomo da affiancare a Tomori, Kalulu, Thiaw e Kjaer anche perché il danese sembra ancora lontano dal rendimento delle passate stagioni. Il francese di proprietà del Barcellona, 28 anni, può essere un'idea low cost perché in esubero al Barcellona che lo ha comprato nel 2018 per 35 milioni di euro ma un'estate fa lo ha prestato al Tottenham. Il prezzo si aggira intorno ai 10 milioni di euro, non molti per un profilo con già esperienze a livello internazionale.

