La Juventus a Pogba: "Tagliati l'ingaggio"

Mentre Paul Pogba lavora per tornare a disposizione di Allegri mettendosi definitivamente alle spalle la tormentata stagione scorsa, la Juventus ragiona sulla necessità di far quadrare i conti e ha preso contatto con l'entourage del francese per studiare un'eventuale riduzione dell'ingaggio. Pogba guadagna 8 milioni netti all'anno che, grazie al Decreto Crescita, pesano per 10,5 al lordo: una quantità non in linea con gli standard presenti e futuri della società bianconera che ha bisogno di abbassare il monte delle spese.

