Kvaratskhelia, la quiete dopo la tempesta. Conte attende certezze sul georgiano

Kvhicha Kvaratskhelia vive ore decisive nel ritiro dell'Europeo con la Georgia, a rischio eliminazione se non riuscirà nel miracolo di battere il Portogallo nell'ultima giornata del gruppo. Una sorta di sospensione della tempesta prima di rituffarsi sulle cose del Napoli e riannodare il filo rispetto agli ultimi eventi. In rapida sequenza: le bordate del padre e dell'agente, a certificare lo strappo con il club partenopeo, e la risposta stizzita della società per cercare di chiudere ogni spiffero.

Da lì in poi non è successo nulla, almeno apparentemente. L'Europeo storico della Georgia funziona da grande coperta su tutti i problemi che non sono, però, stati risolti. Anzi. Kvaratskhelia non ha cambiato idea e la trattativa per adeguare il suo contratto da 1,5 milioni di euro (uno dei più bassi di tutta la rosa dei titolari del Napoli) non è decollata mentre da Parigi l'interessamento del Psg ha fatto capire al georgiano di avere un valore di mercato nettamente superiore.





In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro…

Questa è la settimana della presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore dei partenopei ed è sicuro che il Tecnico leccese batterà forte su questo tasto: il nuovo Napoli deve ripartire da Kvaratskhelia e Di Lorenzo, l’altro giocatore con il mal di pancia che si considera in uscita.

De Laurentiis ha garantito in sede di firma che, Osimhen a parte (ma questa è un’altra storia), nessuno dei big sarebbe stato ceduto e Conte si attende che le cose vadano esattamente così. Ecco perché, una volta terminato l’Europeo, il dossier sull’attaccante georgiano andrà riaperto in fretta e possibilmente chiuso. Difficile che la proposta di rinnovo del Napoli possa rimanere al di sotto dei 5 milioni di euro visto che da Parigi arrivano offerte da 8 in su. De Laurentiis dovrà adeguarsi e fare uno sforzo per evitare il primo grande caso dell’estate in contrapposizione con l’allenatore fortemente voluto per ripartire dopo il disastro della stagione post scudetto

