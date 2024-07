Koopemeiners è l'obiettivo principale della Juventus, ma l'Atalanta detta le regole

Il nodo non è ancora stato sciolto solo perché tra Juventus e Atalanta , tra domanda e offerta, non si è ancora arrivati al punto d’accordo. Il finale, però, sembra scritto perché Koopmeiners è l’obiettivo numero uno del mercato bianconero, è una richiesta del nuovo allenatore Thiago Motta e Giuntoli sta facendo di tutto per accontentare il suo tecnico.

Tra il dire e il fare però ballano almeno 20 milioni di euro, la differenza di valutazione tra i due club. L’Atalanta, che ha compreso da mesi come il futuro del centrocampista olandese sia lontano da Bergamo, ha messo in conto di incassare una cifra non inferiore ai 60 milioni di euro senza contropartite tecniche, al massimo concedendo una parte in bonus. La Juventus, già molto attiva sul mercato nelle prime settimane, al momento non si spinge oltre quota 40 e non prevede di alzare la propria offerta.

Una vera e propria trattativa non è ancora partita anche perché Giuntoli si è cautelato nella tarda primavera mettendosi d’accordo con l’entourage del giocatore. Koopmeiners firmerà con la Juventus un contratto quinquennale da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus, andando di fatto a raddoppiare lo stipendio percepito con l’Atalanta. Un’intesa blindata che fa sì che nessuna big europea si sia inserita nell’affare.

Ecco perché fin qui il fattore tempo ha giocato a vantaggio della Juventus. Nella ricostruzione bisogna però inserire anche le abitudini del club bergamasco, bottega molto cara per i propri talenti e poco incline a farsi dettare le condizioni dalla controparte. È probabile che in qualche modo la Juventus dovrà rivedere i propri piani per chiudere l’ultimo passaggio dell’accordo, anche per scongiurare eventuali inserimenti in extremis di altre società. Nello scacchiere tattico di Thiago Motta per Koopmeiners è libera la posizione di sotto punta alle spalle del serbo Vlahović. È lì che l’allenatore bianconero pensa di schierarlo sfruttando al massimo le qualità anche di marcatore di un giocatore arrivato in Italia nell’agosto del 2021, pagato 14 milioni di euro, e cresciuto tecnicamente e tatticamente sotto la cura di Gasperini fino a imporsi come uno dei migliori centrocampisti del campionato.





