La Juventus non dimentica Donnarumma (ma per ora non se ne fa nulla)

La Juventus non dimentica il vecchio amore Gianluigi Donnarumma, anche se al momento il numero uno della nazionale azzurra non è una priorità per Cristiano Giuntoli e per le strategie bianconere. La situazione di Donnarumma al Psg non è chiara: il nuovo tecnico Luis Enrique non ha apertamente detto nulla che vada contro l’italiano ma le voci che si inseguono da Parigi dicono che ci sia la volontà di affiancargli un altro portiere competitivo e, soprattutto, più abile nel gioco a terra e di partenza dell’azione che è uno dei must del tecnico e uno dei limiti del portiere italiano.

Secondo la stampa transalpina ci sarebbe addirittura la volontà da parte del Psg di trovare una soluzione alternativa e in questo contesto si inseriscono le chiacchierate da parte della Juventus per cercare di tenersi aggiornati sulla situazione. Le ha riferite il giornalista Alfredo Pedullà spiegando anche come, per il momento, non si sia andati oltre alla presa di contatto. La Juventus ha la coppia Szczesny-Perin e quest’ultimo nei piani di Allegri potrebbe anche essere il titolare in caso di partenza del polacco.

