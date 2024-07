Intrigo Calafiori: andrà all'Arsenal ma il Bologna sta litigando con il Basilea

Riccardo Calafiori deve attendere prima di coronare il sogno di sbarcare in premier league. Una vicenda particolare quella del difensore esploso nella passata stagione con la maglia della Bologna e poi confermatosi, unico insieme a Donnarumma, nel deludente europeo della nazionale di Luciano Spalletti. Cala Fiori è destinato a vestire la maglia dell’Arsenal ma inizierà la stagione presentandosi nel ritiro del Bologna perché i due club non hanno ancora trovato l’accordo pieno che chiuda la trattativa.

In realtà il nodo non è tanto nell’offerta dell’Arsenal quanto nel ruolo del Basilea, società dalla quale il Bologna ha prelevato Calafiori la scorsa estate pagando 4,5 milioni di euro e garantendo una percentuale di rivendita del 50%. Evidentemente nessuno a Bologna immaginava un’esplosione simile da parte del difensore.

Oggi che Calafiori è diventato un uomo mercato e che l’Arsenal ha accettato di mettere sul piatto 40 milioni di parte fissa più 5 di bonus, il Bologna è andato al confronto con il Basilea per cercare di abbassare la percentuale sulla rivendita richiesta. Alle precedenti condizioni, infatti, ai felsinei resterebbero non più di 23-24 milioni da reinvestire sul mercato: Una cifra ritenuta non congrua rispetto al grande lavoro lavoro di valorizzazione operato da Thiago Motta negli ultimi dodici mesi.

I contatti tra le due società sono interrotti e questo blocca il trasferimento di Calafiori in Inghilterra. Il finale della storia è scritto ma non è detto che il trasloco avvenga rapidamente perché in ballo c’è una piccola montagna di denaro alla quale nessuno vuole rinunciare. Ecco perché non bisogna sorprendersi che l’azzurro inizi la stagione al Bologna ma quasi certamente senza mai farne veramente parte. Sono dinamiche di mercato e italiano, nuovo allenatore dei rossoblu, sta preparando la sua squadra sapendo di non poter fare conto sul leader difensivo della cavalcata fino alla Champions League.

