L'Inter cambia portieri: c'è Sommer oltre a Trubin

L'Inter rivoluziona il reparto dei portieri e la partenza di Onana porterà a un completo ricambio. Non solo il giovane ucraino Trubin, per il quale la base della trattativa sono 10 milioni di euro con lo Shaktar Donetsk: l'idea di Marotta e Ausilio è quella di portare a Milano anche un portiere di grande esperienza. Il nome è quello di Yann Sommer, numero uno della Svizzera e nell'ultima stagione del Bayern Monaco dove è arrivato a gennaio per sostituire l'infortunato Neuer: costa 5 milioni di euro e ha un ingaggio da 6 che sarebbe, però, più vantaggioso grazia al Decreto Crescita.

TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO