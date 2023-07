Inter, il nuovo obiettivo è Samardzic

L'Inter mette l'occhio su Lazar Samardzic, interno offensivo dell'Udinese che potrebbe essere l'alternativa a Frattesi. La trattativa per il centrocampista del Sassuolo si è fatta complicata per la valutazione data dal club emiliano, Samardzic può rappresentare l'alternativa con un costo ridotto: 18-20 milioni di euro. A breve Marotta e Ausilio si troveranno con gli uomini mercato del club friulano per aprire una vera e propria trattativa.