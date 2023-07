Hojlund, si muove anche il Psg (ma l'offerta è bassa)

Rasmus Hojlund è finito nel mirino del Psg e non solo del Manchester United, che già da qualche settimana sta trattando con l'Atalanta senza però aver trovato ancora un'intesa. L'interesse dei Psg potrebbe essere l'ennesimo segnale della possibile partenza di Mbappé con la squadra di Luis Enrique a caccia di un sostituto in una rosa di nomi che comprende anche Osimhen, la cui valutazione da parte del Napoli è considerata però eccessiva. La prima offerta del Psg per Hojlund è di 50 milioni di euro: pochi per l'Atalanta che dà una valutazione più alta all'attaccante classe 2003, autore di 9 reti nell'ultima Serie A.

