Douglas Luiz alla Juventus: ecco come si è sbloccato l'affare

Thiago Motta avrà il primo tassello del nuovo centrocampo della Juventus: Douglas Luiz. Il brasiliano in uscita dall'Aston Villa sarà bianconero dopo che i due club sono riusciti a risolvere lo stallo di una trattativa che si era complicata per le richieste di McKennie, inizialmente previsto come contropartita per gli inglesi insieme al giovane Iling Jr. Saltato Mc Kennie - contratto in scadenza con la Juventus nel 2025 -, che voleva ricca buonuscita e stipendio da 5 milioni di euro netti, ecco che la quadratura è stata trovata inserendo Barrenechea reduce da una buona stagione al Frosinone.

L'operazione sarà da 60-65 milioni di euro complessivi di cui 25 in conguaglio da parte della Juventus che valuterà però 40 milioni i due prodotti dell'Under 23 in viaggio verso la Premier League. Thiago Motta avrà così il perno del centrocampo della nuova stagione, una pedina considerata indispensabile in un reparto particolarmente povero in termini di quantità e qualità. Ancora da sciogliere il nodo del rinnovo di Rabiot, il cui contratto scade il 30 giugno di quest'anno. L'offerta della Juventus al momento non è stata accettata (ma nemmeno respinta): Giuntoli spera di avere il francese per non essere costretto a cercare sul mercato un altro titolare dai costi non contenuti.

