Calhanoglu, fine del tormentone: "Felice all'Inter, voglio vincere ancora"

Caso chiuso. Hakan Calhanoglu resta all'Inter e non saranno le sirene tedesche del Bayern Monaco a portarlo lontano da Milano. Il centrocampista turco ha voluto mettere la parola fine a due giorni di notizie, indiscrezioni e ricostruzioni circa l'interessamento dei bavaresi con apertura del suo agente a una possibile trattativa. Lo ha fatto direttamente dal ritiro della Turchia, dopo essersi confrontato telefonicamente con i leader dello spogliatoio interista che leggevano perplessi quanto stava accadendo intorno al fulcro del centrocampo di Inzaghi.

E' nato così il post, tradotto anche in inglese e turco, che ha fatto chiarezza e allontanato l'ipotesi dell'addio nel corso di questa estate: "Alla luce delle recenti voci che stanno circolando sui media, vorrei cogliere l’occasione per affrontare direttamente la situazione. Fino ad ora, mi sono astenuto dal commentare queste speculazioni poiché sono concentrato sulla nazionale turca di cui sono capitano a euro 2024. Tuttavia, ritengo che ora sia opportuno fare una dichiarazione chiara per evitare ulteriori malintesi. Sono estremamente felice all’Inter. Il rapporto che condivido con il club i nostri incredibili tifosi è davvero davvero speciale. Insieme abbiamo raggiunto traguardi significativi e sono entusiasta di poter vincere ancora più trofei con l’Inter in futuro. Ancora una volta in questo momento sono completamente concentrato a rendere felice la gente del mio paese. Grazie per la vostra comprensione e il vostro sostegno, forza Inter".

Il tutto condito da cuoricini neri e azzurri. L'Inter si era infastidita temendo di essere finita al centro di un gioco al rialzo orchestrato per portare via il calciatore oppure per fargli avere un aumento di ingaggio, considerato non possibile da Marotta e Ausilio. Sono state giornate di contatti febbrili tra Italia e Germania. Poi il messaggio che ha chiuso la partita.

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO SU PANORAMA