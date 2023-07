Atalanta, grandi manovre: via Boga, arriva Touré

Grandi manovre in casa Atalanta per consegnare a Gasperini una squadra profondamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione. La proprietà sta lavorando con parametri diversi rispetto al passato, molte offerte vengono accettate e si mette mano al portafoglio per prendere giocatori considerati investimenti di prospettiva. L'ultimo arrivato è El Bilal Touré, 21 anni: viene dall'Almeria ed era ricercato anche dall'Everton. I bergamaschi lo pagheranno 28 milioni di euro più bonus stabilendo così un primato per la loro storia. Parte dei fondi arrivano dalla cessione di Jeremie Boga al Nizza per 18 milioni: l'attaccante esterno prelevato dal Sassuolo non è mai diventato centrale nel progetto di Gasperini.

