Caccia al centravanti, tentazione Arnautovic per l'Inter

A poco più di una settimana dal via del campionato l'Inter continua a non aver risolto il problema dell'attaccante da affiancare a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Tutto si è bloccato dopo la rottura con Lukaku che ha costretto il club nerazzurro a rivedere al ribasso i propri piani. Lo 'scippo' di Scamacca da parte dell'Atalanta è stato un altro momento di choc e così i dirigenti interisti sono ancora a caccia del profilo giusto, anche se ormai si tratta di un piano B o C.

Mollato Balogun perché non è una prima punta, quello che serve ad Inzaghi che è a caccia di centimetri e di chili, l'inter ora sta pensando seriamente a Marko Arnautovic che ha anche un passato nella squadra che fece il Triplete sotto la guida di Mourinho. Ha 34 anni e vorrebbe accettare il corteggiamento nerazzurro, ma il Bologna tiene duro perché farebbe fatica a sostituirlo con così poco anticipo rispetto all'inizio della stagione.

Sullo sfondo resta il nome di Taremi del Porto. Costa di più (non meno di 25 milioni di euro) ma ha un pedigree internazionale più formato rispetto ad Arnautovic. Quale dei due puntare? Un dubbio da sciogliere in fretta visto che il via del campionato ormai incombe.

