Adeyemi, il piano B di De Laurentiis per accontentare Conte

Garnacho costa troppo e il Napoli si muove per cercare un piano B che possa accontentare Antonio Conte, rimasto senza un esterno di grande qualità dopo la partenza di Kvaratskhelia in direzione Parigi. Nasce così la candidatura di Karim Adeyemi, laterale offensivo del Borussia Dortmund con già un'esperienza da veterano nel calcio europeo nonostante la giovane età. Adeyemi è un classe 2002 di nazionalità tedesca, oltre 200 partite da professionista.

Fino a qualche giorno il Borussia Dortmund non era negativo davanti all'ipotesi di cederlo, poi le cose potrebbero essere cambiate dopo l'esonero del tecnico Sahin a causa della sconfitta a Bologna nella penultima giornata della Champions League. Un rischio da valutare, pur nella consapevolezza che Adeyemi non è incedibile.

Quanto costa? A differenza di Garnacho, per il quale le richieste del Manchester United non scendono al di sotto dei 65 milioni di euro contro i 50-55 che il Napoli è disposto a mettere sul tavolo, il tedesco potrebbe essere preso con una cifra intorno ai 45 garantendogli un contratto da 3-4 netti a stagione fino al 2030. Si tratterebbe, insomma, di un investimento proiettato sul futuro ma con ricadute anche sul presente, con Conte a caccia di un'alternativa a Politano e Neres che sono la coppia di esterni titolari dopo l'addio di Kvara.

Una trattativa partita grazie al lavoro di alcuni intermediari con la difficoltà legata al fattore tempo. Dieci giorni non sono molti per portare a termine un'operazione di questa portata, l'unica in grado di dare al tecnico che ha rimesso il Napoli al primo posto della classifica l'opzione richiesta. Dopo la cessione di Kvaratshkelia Conte era stato chiaro: non un giovane di prospettiva, ma un mercato "fatto come si deve". Garnacho è la prima risposta, Adeyemi l'alternativa credibile.

