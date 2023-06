Milan, offerto Adama Traoré (piace a Pioli)

C'è un nome che si è inserito nella lista dei possibili acquisti del Milan in questa estate ed è quello di Adama Traoré, esterno offensivo del Wolverhampton. E' stato offerto dai suoi agenti a Furlani e Moncada e potrebbe rappresentare un'alternativa a Pulisic (eventualmente schierabile anche come trequartista) nella ricostruzione dell'attacco della squadra di Pioli. Il tecnico rossonero ha dato il suo gradimento per Traoré anche se l'ultima stagione è stata povera di realizzazioni: soltanto 2 gol e 2 assist in 34 presenze.

Tutte le notizie sul calciomercato