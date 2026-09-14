Jack NBC vince il Creators Custom Clash 2026: la sua Breakout conquista il primo posto

È di Jack NBC la Harley-Davidson più originale del Creators Custom Clash 2026. La sua Breakout, realizzata insieme a Harley-Davidson Legnano, ha conquistato il primo posto nella prima edizione della competizione organizzata dalla Casa di Milwaukee, dedicata alla creatività e alla personalizzazione.

Il verdetto è arrivato all’European Bike Week 2026 di Faak am See, in Austria, dove per la prima volta le sei moto protagoniste della sfida sono state riunite. A consegnare il premio al vincitore sono stati Artie Starrs, President and Chief Executive Officer di Harley-Davidson Motor Company, e Bill Davidson, Special Advisor to the CEO e Global Brand Ambassador.

La competizione era partita all’inizio dell’anno con una formula semplice quanto ambiziosa: sei creator provenienti da altrettanti Paesi europei, ciascuno affiancato da un concessionario ufficiale Harley-Davidson, avevano a disposizione una moto di serie, un budget di 15.000 euro e completa libertà creativa. L’obiettivo era trasformare la base originale in una custom capace di esprimere la personalità del proprio autore.

Jack NBC ha scelto di interpretare la Breakout in chiave decisamente più sportiva e aggressiva. Il progetto combina linee tese, componenti premium e forti contrasti visivi, con l’obiettivo di aumentare la presenza scenica della moto senza rinunciare alla sua vocazione dinamica. Un lavoro che rappresenta, secondo Harley-Davidson, il progetto più ambizioso realizzato finora dal creator, già forte di una significativa esperienza nel mondo delle custom.

A decretare il vincitore non è stata soltanto una giuria di esperti. Il risultato finale è infatti scaturito dalla combinazione tra il voto del pubblico, espresso in Europa e nel resto del mondo, e la valutazione della giuria. Cinque i parametri presi in considerazione: creatività, maestria artigianale, qualità della realizzazione, originalità e presentazione complessiva.

«Il Creators Custom Clash è stato una straordinaria dimostrazione di ciò che può nascere quando la creatività incontra l’esperienza della nostra rete di concessionari autorizzati Harley-Davidson», ha commentato Francesco Vanni, Head of Sales and Managing Director EMEA di Harley-Davidson. «Ogni progetto è partito da una moto di serie ed è diventato qualcosa di completamente unico».

Vanni ha poi sottolineato il valore della collaborazione tra creator e concessionari e si è congratulato con Jack NBC e Harley-Davidson Legnano per il risultato ottenuto.

La vittoria della Breakout non racconta però da sola la varietà dei progetti messi in campo durante la competizione. In Francia, Eskyas ha lavorato su una Street Bob, puntando su un approccio raffinato e discreto, accompagnato da interventi mirati sulle prestazioni. Dalla Spagna è arrivata invece “Nómada”, una Low Rider trasformata da Javier Gallardo in un chopper moderno ispirato al viaggio, all’esplorazione e alla libertà.

Nel Regno Unito, il tatuatore Miles Langford ha reinterpretato una Street Bob secondo i canoni del mondo Clubsport, combinando soluzioni tecniche ad alte prestazioni con elementi estetici legati alla propria esperienza artistica. L’olandese Arjan van den Boom ha invece trasformato una Street Bob nella “Pink Savage”, una custom influenzata dal mondo scrambler e caratterizzata da una forte identità visiva.

Dalla Germania è arrivato infine un progetto realizzato a più mani da Pia Tillmann, Zicco Banach e Angelo Carlucci, che hanno reinterpretato una Breakout attraverso sensibilità creative differenti, dando vita a una moto dal carattere contemporaneo e ricca di dettagli personalizzati.

Uno degli elementi centrali del Creators Custom Clash è stato anche il racconto del processo creativo. I sei partecipanti hanno documentato sui social l’evoluzione dei rispettivi progetti, dal concept iniziale alla scelta dei componenti, passando per le fasi di lavorazione fino alla presentazione delle moto finite. Il pubblico ha così potuto seguire direttamente il percorso che ha portato sei Harley-Davidson di serie a diventare altrettanti esemplari unici.

Per Harley-Davidson, il progetto rappresenta anche un modo per ribadire il ruolo della personalizzazione nella propria cultura motociclistica. Una tradizione che, attraverso il linguaggio dei nuovi creator e dei social media, viene riletta da una generazione diversa di appassionati.

«La personalizzazione fa parte del Dna di Harley-Davidson da generazioni», ha spiegato Bill Davidson. «Il Creators Custom Clash ci ha mostrato una nuova generazione di creator capace di portare nuove idee e nuove prospettive a questa tradizione».

Sei moto, sei interpretazioni e un unico vincitore: Jack NBC, con una Breakout che ha convinto pubblico e giuria portando la filosofia custom Harley-Davidson in una direzione più aggressiva e contemporanea.