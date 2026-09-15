Milano, così le auto d’epoca marciano contro la violenza sulle donne

Da cinque anni, l’aia di Cascina SpazioVivo, cuore dell’innovativo quartiere milanese di UpTown, ospita un’installazione tanto semplice quanto radicale: cento sedie rosse lasciate libere a disposizione di chiunque voglia sedersi, incontrarsi, fermarsi. Nessun vincolo di consumo, nessuna finalità commerciale: solo uno spazio pubblico pensato per essere vissuto. Il colore non è casuale.

È lo stesso rosso che in tutto il mondo simboleggia la lotta alla violenza sulle donne, ed è la ragione per cui le 100 Sedie Rosse, nate nel 2020, non sono mai state un semplice arredo urbano, ma un manifesto permanente contro la violenza di genere, rinnovato ogni anno con nuove iniziative, mostre e momenti di incontro dedicati alle donne.

È in questa cornice — un quartiere che da anni trasforma i propri spazi comuni in presidi di sensibilizzazione — che nasce la tappa più recente di questo percorso: domenica 20 settembre 2026, le 100 Sedie Rosse usciranno virtualmente per la prima volta dai confini dell’aia di Cascina SpazioVivo per incontrare le strade di Milano, in occasione di «1522 | Motori in marcia contro la violenza sulle donne», il raduno itinerante di auto e moto d’epoca promosso insieme a Città Metropolitana di Milano, Museo Fratelli Cozzi di Legnano e Scuderia Sant Ambroeus.

Il nome dell’iniziativa richiama il 1522, il numero verde nazionale antiviolenza e stalking attivo 24 ore su 24, gratuito e anonimo, istituito dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

Per un giorno, quel numero lascia la dimensione privata delle telefonate d’aiuto per diventare un simbolo pubblico e condiviso: ogni auto e ogni moto del raduno rinuncerà al proprio numero di gara per esporre esclusivamente il bollo «1522», trasformando una sfilata in un corteo di alleanza collettiva.

Il corteo partirà da Legnano e da Viale De Gasperi a Milano, attraverserà l’Arco della Pace e l’Arena, e si concluderà — non a caso — proprio a Cascina SpazioVivo nel cuore di UpTown: lo stesso spazio pubblico che le 100 Sedie Rosse hanno reso, in questi anni, un punto di riferimento per il quartiere.

Qui, ad attendere i partecipanti, ci sarà un pranzo conviviale e alle 15:22— orario scelto non a caso — un grande selfie collettivo ripreso con un drone unirà equipaggi e pubblico in un’unica immagine simbolica. La partecipazione al raduno prevede una donazione libera a favore della Fondazione Una Nessuna Centomila, che sostiene i centri antiviolenza sul territorio.