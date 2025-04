Una Chiesa da ricucire – Panorama in edicola

Luci e ombre nei 12 anni di pontificato di Bergoglio, tutti i successi dell’Italia all’estero, la star che ha riscritto le regole del pop. Questo e molto altro nel numero in edicola dal 30 aprile

L’editoriale del direttore

«Le più arrabbiate sono le donne, quelle vere, che contestano le «presunte». Il caso più clamoroso ha riguardato Angela Carini, medaglia d’argento ai campionati mondiali di boxe del 2019. Alle Olimpiadi di Parigi la campionessa ha abbandonato l’incontro in cui stava combattendo contro l’algerina Imane Khelif, criticando la sua ammissione al torneo dei pesi welter…»

Quel che resta di un Papa

… e quello che di sicuro passerà. L’attenzione agli ultimi, strumentalizzata da molti, e gli eccessi della sua comunicazione. La lotta – frenata – alla pedofilia e la scelta per il Sud del mondo più che per l’Occidente «scristianizzato». Tutte le luci e le ombre nei dodici anni di pontificato di Jorge Mario Bergoglio. E soprattutto, l’eredità di una Chiesa che incide sempre meno sulla realtà, lasciata al successore.

Trapianti. Il corpo è mio

In Italia aumentano le operazioni grazie alla donazione di organi. In parallelo, moltissime persone negano il loro consenso all’espianto «post mortem». I motivi, spesso legittimi, sono tanti. E purtroppo si assiste anche all’impreparazione di operatori pubblici e sanitari.

Orgoglio di Stato

Dalle Ferrovie dello Stato a Leonardo, passando per Eni, Enel e Terna. Tutti i recenti successi dell’Italia all’estero hanno una caratteristica comune: a ottenerli sono aziende pubbliche. Che stanno dimostrando di saper fare bene il loro lavoro, persino meglio di quelle private. Il tutto senza che nessuno abbia niente da obiettare sul ruolo del governo nella gestione dell’economia del nostro Paese.

Fascino in scena

Si intitola Da Cindy Sherman a Francesco Vezzoli. 80 artisti contemporanei la mostra allestita (sino al 4 maggio) nelle sale del Palazzo Reale di Milano. In un ricco percorso espositivo, 150 opere, tra cui alcuni scatti della fotografa e attivista americana Nan Goldin, che nel 1974 – appena ventunenne – scattò questa magnifica Marlene in costume da showgirl.

Lady Gaga, divina mutante

Tra flop e trionfi, stonature e standing ovation, ecco la star che ha riscritto le regole del pop. Dai sotterranei del Festival di Coachella ai riflettori di Las Vegas, è l’unica vera cantante capace di trasformare ogni inciampo in spettacolo e ogni look in leggenda.